Il prossimo colpo di mercato dell’Inter alla Bisseck

Con una grande intuizione di mercato, la scorsa estate l’Inter si è aggiudicata ad un costo assolutamente contenuto il cartellino di Yann Bisseck. Il centrale tedesco, prelevato dall’Aarhus per 7 milioni di euro, ha già raddoppiato il suo valore ed in poco tempo è diventato un titolare aggiunto della formazione allenata da Simone Inzaghi.

L’esempio perfetto di come un club dovrebbe muoversi sul mercato, utilizzando dunque la rete di scouting per ricercare talenti sparsi in Europa a basso costo. Sulla falsariga dell’operazione Bisseck, tentiamo quindi di ipotizzare quale prossimo colpo low cost e lontano dai riflettori l’Inter potrebbe mettere a segno la prossima estate.

Come ripetiamo ormai da diverse settimane, l’Inter in estate si muoverà alla ricerca di uno o più attaccanti. Un profilo con caratteristiche ben definite, per intenderci più una seconda punta come Gudmundsson o Raspadori. Questi ultimi, infatti, sono degli obiettivi concreti nel mirino del club nerazzurro, ma con costi chiaramente elevati.

Guardando anche in altri campionati alla ricerca di profili simili, ecco tre attaccanti + uno bonus che potrebbero fare al caso dell’Inter.

Il primo è Sergio Camello, attaccante classe 2001 cresciuto nell’Atletico Madrid e di proprietà del Rayo Vallecano. Riscattato dal club madrileno la scorsa estate per 5 milioni di euro, ad oggi secondo Transfermarkt ha un valore pari a 3 milioni. Giocatore di talento ormai da due anni stabilmente titolare in Liga, ha faticato però ad imporsi ad alti livelli e sta cercando in ‘provincia’ di esplodere definitivamente.

Passiamo al secondo nome, quello di Zeki Amdouni. Qui saliamo probabilmente di livello, con un centravanti più offensivo e pericoloso in zona gol. Passato nell’ultima stagione in Premier League al Burnley, l’attaccante svizzero classe 2000 ha messo a segno in campionato solo quattro reti. Anche per questa ragione viene quotato da Transfermarkt sui 15 milioni di euro. Ambidestro e bravo nel gioco aereo, adatto ad un calcio che cerca costantemente la verticalità come quello di Inzaghi.

Un altro classe 2000 è Muhammed Cham, mancino dalla tecnica raffinatissima che ama giocare tra le linee. In questo caso parliamo più di un trequartista che di un vero attaccante, più suggeritore che finalizzatore. Nell’ottica di un addio di Alexis Sanchez, l’austriaco potrebbe prendere in rosa il suo posto non solo a livello numerico. Per Transfermarkt ha una valutazione da 6 milioni di euro.

Infine, passiamo al bonus: Thijs Dallinga, ariete classe 2000 in forza al Tolosa. Già in doppia cifra in campionato in questa stagione, rispetto ai profili precedenti è quello che porta in dote un maggiore numero di reti. L’area di rigore è il suo habitat naturale: secondo Transfermarkt il suo cartellino vale 15 milioni di euro.