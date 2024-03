Calabria sfida l’Inter: “Scudetto nel derby? Non accadrà”

Al rientro dalla pausa dedicata alle nazionali, eccoci pronti a spostare nuovamente il focus sul campionato. L’Inter, attesa al match di lunedì sera contro l’Empoli, è chiamata ad una vittoria che possa avvicinare sempre di più il popolo nerazzurro al ventesimo scudetto nella storia del club.

Una seconda stella che tutti i tifosi vorrebbero ufficialmente cucire sul proprio petto il prossimo 22 aprile, in occasione del primo derby della storia di lunedì contro il Milan. Tanto, però dipenderà dal percorso dei nerazzurri e da quello dei rossoneri da qui al prossimo mese.

Nel frattempo, sulle frequenze di Radio Serie A, Davide Calabria ha annunciato che farà di tutto pur di non regalare questa soddisfazione all’Inter: “È ancora presto per parlare di seconda stella dell’Inter nel derby, ci sono delle partite prima, ma noi le vogliamo vincere tutte, quindi non accadrà”.