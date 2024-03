Inter, pericolo Premier: ASSALTO al portiere e maxi clausola

Arriva dalla Premier League la prima vera minaccia di mercato per l’Inter in vista della prossima estate. Come ripetiamo da settimane, il club nerazzurro sta già preparando alcuni importanti movimenti in estate. Rispetto ad altri anni, la società cercherà di mettere a segno pochi investimenti ma mirati, puntando più che altro a difendere i propri big da assalti stranieri.

Dopo aver già bloccato a zero Zielinski e Taremi, l’Inter andrà alla ricerca di un nuovo secondo portiere. Sebbene sulla lista dei dirigenti vi siano diversi profili interessanti, in prima fila rimane un calciatore già sondato la scorsa estate: Bento dell’Athletico Paranaense.

Il classe 1999 sta vivendo un periodo magico, coronato dall’esordio da titolare con la maglia della Nazionale Brasiliana lo scorso 23 marzo. Il portiere, infatti, si è messo in evidenza nelle ultime due amichevoli giocate dalla selezione verdeoro, rispettivamente contro l’Inghilterra a Wembley e contro la Spagna al Santiago Bernabeu.

Stando a quanto confermato da Calciomercato.it, l’Inter ha incassato da tempo il sì del calciatore al trasferimento la prossima estate. Una finestra in cui Bento lascerà l’Athletico Paranaense, ma non necessariamente per approdare a Milano. Dalla Premier League sono di recente piombati diversi club, disposti a mettere sul piatto dei brasiliani i 15 milioni di euro chiesti per il cartellino.

La clausola rescissoria da 60 milioni di euro, seppur reale, non verrà infine considerata dall’Athletico Paranaense in fase di contrattazione per la cessione di Bento.