Inter, a Verona un DATO impressiona: nessuno in Serie A ci era riuscito

La prestazione offerta dall’Inter ieri al Bentegodi contro l’Hellas Verona è stata da applausi e infatti dopo il triplice fischio il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi si è detto molto soddisfatto di quanto visto. Un successo netto nel punteggio (0-5 per la Beneamata) e anche nel gioco: nel primo tempo Barella e compagni hanno attaccato segnando ben cinque reti mentre nella ripresa c’è stata una bella gestione.

Nelle prossime settimane il calendario dell’Inter è infatti davvero ricco di impegni, partendo subito da martedì con la partita di Champions League contro il Lipsia che sarà molto importante per i traguardi europei dei nerazzurri.

Per non rischiare eventuali inutili infortuni, ieri a Verona i giocatori interisti nella ripresa hanno dato una frenata al ritmo di gioco che nel primo tempo è stato molto alto e ha permesso loro di andare in rete per cinque volte in appena 45 minuti. La gestione palla del secondo tempo nerazzurro ha portato ad un dato mai visto fino a quel momento in tutto il campionato di Serie A.

Inter, record di passaggi in una singola gara di Serie A: De Vrij il migliore del campionato

Come sottolinea l’account ufficiale di X dell’Inter, la partita di Verona ha permesso alla squadra di Simone Inzaghi di tagliare un traguardo speciale risultando i primi in Serie A sotto questo aspetto. Il lungo possesso palla che i nerazzurri hanno messo in campo nel secondo tempo al Bentegodi ha portato ad un grande numero di passaggi riusciti.

Con un totale di 798 passaggi completati in una singola partita di questo campionato 2024/25, l’Inter è la prima squadra del torneo in questa particolare classifica. Come se non bastasse, il dato è ancora più interessante se si analizzano i singoli giocatori.

Il solo Stefan De Vrij ieri a Verona ha completato 140 passaggi, nessun altro giocatore di Serie A è riuscito a fare come lui fino a questo momento del campionato. Inoltre, l’olandese è anche entrato in campo al 15′ del primo tempo per sostituire l’infortunato Francesco Acerbi: se fosse partito dal primo minuto avrebbe potuto migliorare ancora di più questo suo eccellente dato.