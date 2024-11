Inzaghi: “Contento per Correa. Vi spiego l’infortunio di Acerbi”

È un Simone Inzaghi ovviamente soddisfatto quello che si presenta ai microfoni di Dazn dopo il rotondo successo dell’Inter contro il Verona per 5-0. Queste le sue parole:

CORREA – “Si sta allenando molto bene dal 13 luglio. Per lui la concorrenza è grande, ma già prima dell’altra sosta stavo pensando di farlo giocare e oggi non avevo dubbi. Dovevo scegliere chi al suo fianco: Thuram e Arnautovic erano stati i primi a rientrare, sicuramente Lautaro me lo sarei portato in panchina al di là dell’influenza. Contento per la prestazione di Correa e dei ragazzi: partita seria con sole 48 ore per prepararla al completo“.

GESTIONE – “Barella e Bastoni avevano giocato due partite con le nazionali, poi dovevo gestire Carlos Augusto che era al rientro dopo un mese di assenza“.

INFORTUNIO ACERBI – “L’ho sostituito per precauzione, ha detto che non sentiva il flessore uguale all’altro e ha chiesto il cambio. Speriamo di avere presto Acerbi con noi“.

THURAM – “Ha fatto grandissime cose già l’anno scorso, poi quest’anno sapeva che doveva fare di più in fase realizzativa. L’anno scorso ne ha fatti tanti, ma quest’anno deve farne ancora di più. Contro l’Italia ha fatto tutta la fascia, ma si è ripresentato qui con grandissima voglia“.

QUOTA QUALIFICAZIONE CHAMPIONS – “Mancano almeno 7-8 punti, ma al di là di quello vogliamo proseguire così. Abbiamo fatto 10 punti in quattro partite con un calendario non semplice. Ora affrontiamo due tedesche, contro squadre che stanno facendo grandi cose. Il Lipsia è secondo in Germania, sta facendo un ottimo calcio e noi proveremo a fare una grande partita davanti ai nostri tifosi“.