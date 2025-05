Quanto incassa l’Inter con la finale di Champions League

Serata fondamentale per il percorso dell’Inter in Champions League, con i nerazzurri che conquistano la finale di Champions League. A San Siro, la squadra di Inzaghi elimina il Barcellona nelle semifinali, ottenendo un risultato storico.

Il passaggio del turno, inoltre, aumenta ulteriormente il montepremi incassato dall’Inter in questo percorso europeo, che ha già garantito un incasso di oltre 100 milioni di euro. Con il successo contro il Barcellona, l’Inter incassa 18,5 milioni di euro. Una cifra che va a sommarsi agli 87,9 milioni di euro del girone unico, ai 12,5 milioni di euro derivanti dal successo sul Feyenoord agli ottavi e i dai 15 milioni di euro derivanti dalla qualificazione contro il Bayern Monaco, ai quarti di finale.

A questo punto, l’Inter si giocherà il trofeo nella finale di Monaco. In caso di successo, i nerazzurri porterebbero a casa un ulteriore premio da 6,5 milioni di euro. Al conto totale, infine, vanno aggiunti anche gli incassi di San Siro nella gara di ritorno di stasera. Per la fase a eliminazione diretta non è previsto alcun premio per le vittorie nelle singole partite.