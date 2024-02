Inter-Juve, la TOP 11 secondo i valori di mercato

La partita dell’anno è alle porte: Inter e Juventus, le due squadre che fin qui hanno monopolizzato la lotta scudetto, si affronteranno domenica sera a San Siro in una sfida che promette scintille. Nell’attesa, ci siamo chiesti qual è la top 11 confrontando i valori di mercato (fonte Transfermarkt) dei 22 giocatori che presumibilmente scenderanno in campo. Ecco cosa ne è emerso, dando vita a un 3-5-2 “misto”, modulo adottato sia da Simone Inzaghi che da Massimiliano Allegri.

Sommer vs. Szczesny : 5 milioni vs. 8 milioni



: 5 milioni vs. 8 milioni Pavard vs. Gatti : 40 milioni vs. 18 milioni



: 40 milioni vs. 18 milioni Acerbi vs. Bremer : 4 milioni vs. 50 milioni



: 4 milioni vs. 50 milioni Bastoni vs. Danilo : 60 milioni vs. 12 milioni



: 60 milioni vs. 12 milioni Darmian vs. Cambiaso : 4 milioni vs. 15 milioni



: 4 milioni vs. 15 milioni Barella vs. McKennie: 75 milioni vs. 23 milioni



75 milioni vs. 23 milioni Calhanoglu vs. Locatelli : 40 milioni vs. 33 milioni



: 40 milioni vs. 33 milioni Mkhitaryan vs. Rabiot: 6 milioni vs. 40 milioni



6 milioni vs. 40 milioni Dimarco vs. Kostic: 50 milioni vs. 12 milioni



50 milioni vs. 12 milioni Thuram vs. Chiesa: 55 milioni vs. 50 milioni



55 milioni vs. 50 milioni Lautaro vs. Vlahovic: 110 milioni vs. 60 milioni



TOP 11 INTER-JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Pavard, Bremer, Bastoni; Cambiaso, Barella, Calhanoglu, Rabiot, Dimarco; Thuram, Lautaro.

La classifica dice 7 a 4 per l’Inter. Da sottolineare, tuttavia, che esistono ancora diversi dubbi di formazione. Per esempio, se nell’Inter dovesse giocare Dumfries anziché Darmian, allora l’olandese (valore di mercato 30 milioni) avrebbe la meglio su Cambiaso. Se Allegri scegliesse Yildiz e non Chiesa, invece, il valore di mercato del giovane turco (10 milioni) sarebbe di gran lunga inferiore a quello di Thuram.