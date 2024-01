Inter e Juve, i CALENDARI a confronto fino alla sosta di marzo

Il 2024 si apre con Inter e Juventus rispettivamente prima e seconda in classifica, a 2 punti di distanza: 45 a 43. Il duello va avanti da mesi e sembra destinato a durare fino al termine del campionato. Come è noto, i bianconeri non giocano le coppe europee, mentre i nerazzurri dovranno disputare la Champions League e la Supercoppa in Arabia Saudita.

L’unico impegno in meno della squadra di Simone Inzaghi, rispetto a quella di Massimiliano Allegri, riguarda la Coppa Italia. L’Inter è stata eliminata agli ottavi di finale contro il Bologna, mentre la Juventus disputerà la sua prima gara nella coppa nazionale contro la Salernitana, giovedì 4 gennaio.

Ecco i calendari a confronto fino alla prossima sosta di marzo, comprendendo tutte e quattro le competizioni: