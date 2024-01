Pazza IDEA Inter in attacco: può tornare ICARDI?

Il mercato di gennaio dell’Inter potrebbe infiammarsi improvvisamente con una trattativa dai risvolti sorpendenti, che di certo non lascerebbe indifferenti i tifosi nerazzurri, nel bene e nel male. Nelle ultime ore, infatti, si è tornato a parlare insistentemente di un possibile ritorno di Mauro Icardi.

Il rumour si sta rincorrendo da diverse ore su internet, con il mondo interista che si è già diviso in due fazioni, a favore o contro il ritorno dell’argentino. La notizia è stata rilanciata anche dal direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, che ha confermato la presenza di diverse voci che legano Icardi nuovamente al mondo Inter, anche se attualmente non c’è alcuna certezza in merito. Da capire eventuali sviluppi.

L’opinione di Passione Inter

Al di là dei discorsi sul passato, idealmente, Icardi dovrebbe prendere il posto di Sanchez, ancora non in grado di dare garanzie valide da quando è tornato e che l’Inter sarebbe pronta a mettere alla porta. Tuttavia, il cileno non sembra attualmente disposto a trovarsi una nuova sistemazione. E questo complica qualsiasi piano in attacco per gennaio.

Inoltre, c’è da valutare l’investimento economico: difficilmente il Galatasaray svenderà il suo attaccante titolare, ma l’Inter non può spendere ulteriormente nel mercato di gennaio, dopo l’acquisto di Buchanan. Ci sono diversi fattori, dunque, a complicare quello che sarebbe uno de ritorni più discussi di sempre. Anche più di Lukaku.