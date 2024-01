Il Napoli NON MOLLA Zielinski: De Laurentiis ha l’ultima MOSSA

Il futuro di Piotr Zielinski è uno degli argomenti più caldi delle ultime ore di mercato. Il rinnovo di contratto con il Napoli sembra essere ormai molto lontano, con l’Inter che saree pronta a ingaggiare il giocatore a parametro zero.

Come riferito dal Corriere dello Sport, però, è probabile che De Laurentiis non voglia mollare il centrocampista fino all’ultimo provando a rilanciare in extremis con un’ultima offerta. D’altronde, dopo il rifiuto ai soldi arabi in estate, Zielinski aveva trovato l’intesa per il rinnovo, mai arrivato per un mancato accordo con il manager sulle commissioni.

Ora l’Inter sembra essere in vantaggio sia sui partenopei, che sull’ampia concorrenza, composta dalla Juventus e da altri club europei, come il Lipsia in Germania e diversi club di Premier League, il West Ham su tutti.

L’opinione di Passione Inter

Con un presidente istrionico come De Laurentiis mai dare nulla per scontato, ma è chiaro che l’Inter sembra aver fatto dei passi avanti importanti nella trattativa per Zielinski. Riuscire a ingaggiare un titolare di una rivale a costo zero sarebbe una mossa lodevole, figlia di una strategia oculata e di una capacità di fiutare gli affari notevole da parte della dirigenza nerazzurra.