La statistica sulla Juventus che ZITTISCE la polemica di Tuttosport

Nella giornata di ieri, l’assolutamente imparziale quotidiano sportivo Tuttosport ha indagato su una statistica. E ovviamente lo ha fatto, come ogni giornale imparziale che si rispetti, in maniera totalmente disinteressata, per amore di cronaca. A questo proposito, ha scovato dei numeri a proposito delle ammonizioni in Serie A, facendo notare come ci sia una disparità di trattamento fra Inter e Juventus tra falli fatti e cartellini gialli rimediati.

I bianconeri, infatti, in questo campionato hanno commesso 239 falli e guidano la classifica delle ammonizioni con 50 cartellini gialli, mentre per i nerazzurri il rapporto recita 216 a 24.

A fronte di questa statistica, ci viene innanzitutto spontaneo notare una cosa. La squadra di Allegri, nonostante abbia rimediato più ammonizioni di tutte le altre, è fra le poche a non aver rimediato ancora una singola espulsione in questo campionato. Ma sarà un caso, “ci vuole fortuna“, come dice Tuttosport.

Riteniamo altrettanto giusto, in ogni caso, rispondere a numeri con altri numeri. La statistica è rilanciata da Transfermarkt e riguarda, nello specifico, i club che hanno incontrato avversari con più giocatori squalificati dalla stagione 2019-20 a oggi. E fra le “prime in classifica”, guarda un po’, c’è proprio la Juventus.

Su 171 gare disputate per tutti, la squadra di Allegri ha potuto contare su ben 63 giocatori assenti per squalifica tra gli avversari ed è quarta in questa graduatoria. L’Inter? Soltanto tredicesima, a quota 46. Di seguito la grafica realizzata da Transfermarkt.