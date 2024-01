Inter scatenata dopo Zielinski: CONFERMATO il nuovo affare gratis

Chiuso l’acquisto di Tajon Buchanan, che nei giorni scorsi ha già iniziato ad allenarsi coi nuovi compagni ad Appiano Gentile, l’Inter ha ripreso a lavorare anche per il prossimo giugno. Il club nerazzurro ha già definito il primo colpo a zero che porta a Piotr Zielinski, in attesa ovviamente delle firme possano sancire l’ufficialità del trasferimento in estate.

Quello legato al polacco, però, potrebbe non essere l’unico affare gratis messo a segno dall’Inter. Come scritto questa mattina da Tuttosport, nei giorni scorsi l’Inter ha accelerato i contatti anche sul fronte attaccante nel vertice andato in scena con un intermediario dell’operazione Taremi. L’attaccante iraniano, come Zielinski, andrà in scadenza a giugno e non rinnoverà il suo accordo con il Porto.

Contatti estremamente positivi tra le parti, con l’Inter che ancora una volta è stata rassicurata ed ha incassato la conferma di essere nettamente in pole position sul centravanti. Il club nerazzurro, com’è risaputo, non ha in programma di anticipare il suo approdo a Milano. Pertanto, per evitare un altro ‘caso Djalo’, Marotta e Ausilio dovranno sperare che non arrivino offerte già in questo gennaio per strappare Taremi al Porto con un’offerta per il trasferimento immediato.

L’opinione di Passione Inter

Nonostante la carta d’identità suggerisca che il prossimo 18 luglio Taremi spegnerà ben 32 candeline, il suo acquisto a zero rimane comunque l’ennesima intuizione di mercato da parte degli agenti interisti. Un centravanti di esperienza e qualità, adatto secondo Simone Inzaghi al suo stile di gioco. In ogni caso, riuscisse a migliorare i numeri di Sanchez e Arnautovic (non che ci voglia poi molto), sarebbe già un successo. Peccato che bisognerà attendere ancora qualche mese…