La cessione che paga Buchanan: tesoretto Inter dal mercato

Per l’Inter le buone notizie in questo mercato arrivano anche dalle uscite. Il club nerazzurro, come annunciato ufficialmente nelle scorse ore, ha definito il passaggio di Lucien Agoumé al Siviglia. Il centrocampista francese, che era stato ad un passo dal Marsiglia, ha deciso di preferire una nuova esperienza per la prima volta nel campionato spagnolo.

L’ex Sochaux, per il quale l’Inter aveva speso 4,5 milioni nell’estate 2019, è stato prelevato dal club andaluso con la formula del prestito con diritto di riscatto a fine stagione fissato sugli 8 milioni di euro. Qualora il Siviglia dovesse esercitare l’opzione di acquisto del centrocampista, l’Inter andrebbe a coprire con l’incasso di Agoumé buona parte dei soldi investiti per Buchanan in questo gennaio, vale a dire 7 milioni di euro più 3 di bonus.

L’opinione di Passione Inter

Arrivato all’Inter da giovanissimo, Agoumé ha sempre mostrato guizzi del suo talento senza mai però compiere quello step di crescita necessario per essere seriamente preso in considerazione ad Appiano Gentile. L’esplosione del centrocampista, a distanza di cinque anni, non è ancora arrivata, sebbene qualche discreta esperienza in prestito sia in Italia che in Francia. Una cessione a titolo definitivo porterebbe un bottino importante nelle casse nerazzurre.