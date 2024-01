L’ennesima fake news di Sacchi smontata con i numeri

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, quest’oggi Arrigo Sacchi ha parlato nuovamente di Milan e di Inter, esprimendo nuovamente delle teorie bizzarre. Questa volta, però, non rientriamo più nel campo del soggettivo e dell’opinione, come quando l’ex allenatore parla di Inzaghi contropiedista e di Pioli fautore della manovra armonica e collettiva, ma dell’oggettivo. Siamo alla vera e propria fake news.

Citiamo testualmente Sacchi: “Guardo la classifica: i rossoneri sono terzi, con un buon margine di vantaggio sulla quarta. Ciò significa che soltanto due squadre, l’Inter e la Juve, hanno fatto meglio. E non dimentichiamo che il Milan non è il club che ha speso di più sul mercato. L’Inter, ad esempio, ha investito maggiormente, nelle ultime tre stagioni, eppure, nonostante abbia vinto diversi trofei, non è mai arrivata allo scudetto“.

L’ha sparata oggettivamente grossa e non servirebbe snocciolare i numeri, basterebbe aver osservato le sessioni di mercato dal 2021 a oggi. Ma vogliamo comunque citarlo, qualche numero, per rendere l’idea di quanto l’affermazione sia lontanissima da ogni barlume di realtà e di reale. Lo facciamo basandoci sui dati Transfermarkt.

Chi ha speso di più in Serie A?

Se guardiamo soltanto alle spese degli ultimi tre anni tralasciando le entrate, troviamo già qualcosa di lampante: l’Inter ha speso 184 milioni, il Milan è a 270 milioni, secondo dietro la Juventus a 346 milioni. Se però prendiamo in considerazione il saldo, quindi la sottrazione fra entrate e uscite, che è poi quello che rende meglio l’idea della disponibilità economica dei club e delle spese reali, ciò che emerge è impressionante (o almeno deve esserlo per Sacchi, non certo per noi): l’Inter fa registrare un +173,52 milioni, mentre il Milan è addirittura a –183,81 milioni: i rossoneri sono la squadra che ha speso di più in Italia considerando il rapporto entrate/uscite.

Ma non finisce qui. Perché non ci fermiamo al nostro orticello, vogliamo estendere il raggio all’Europa intera. I nerazzurri sono al secondo posto (!) in tutto il continente per il saldo, dietro soltanto all’Ajax e pure di poco (+178,52 milioni).

Ci scusi, il caro Sacchi, se abbiamo provato a scrivere dal pianeta Terra. Lo stesso nel quale, nonostante tutti questi numeri, l’Inter ha comunque rifilato umiliazioni multiple al Milan per tutto il 2023 e fra tutte le competizioni, con un saldo anche qui positivo: 12-1 totale fa +11.