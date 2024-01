Verso Fiorentina-Inter, Dumfries è tornato ad Appiano. Le ultime

Dopo il volo in Olanda per permesso familiare nella giornata di ieri che lo ha visto assente dalla seduta d’allenamento, Denzel Dumfries oggi è tornato regolarmente ad Appiano Gentile e ha sudato con il resto del gruppo, allenandosi interamente con la squadra.

Simone Inzaghi e il suo staff lavorano per fargli ritrovare la condizione migliore, dopo l’infortunio muscolare accusato il 3 dicembre che ha rallentato una stagione fino a quel momento ottima. L’olandese è tornato in campo per uno spezzone nel finale in Genoa-Inter del 29 dicembre, partendo poi da titolare in Inter-Verona del 6 gennaio.

Da quel momento in poi, Dumfries non ha più visto il campo, rimanendo in panchina per tutta la gara contro Monza, Lazio e Napoli e lasciando il posto da titolare a Matteo Darmian, candidato a partire dal primo minuto anche a Firenze.