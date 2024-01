Qui Appiano, Barella si allena A PARTE. Il motivo

Nuova giornata di seduta ad Appiano Gentile, dove l’Inter di Simone Inzaghi sta preparando la delicata trasferta di domenica sera al Franchi contro la Fiorentina (ore 20:45). L’unico giocatore ad allenarsi a parte rispetto al resto del gruppo è stato Nicolò Barella, ma non c’è nessun allarme particolare.

Il centrocampista sardo, infatti, è squalificato per la gara di Firenze e lo staff tecnico ha deciso di fargli intraprendere un programma specifico in modo da mantenere elevata la condizione atletica in vista dei prossimi impegni. Il numero 23 si allenerà a parte anche nei prossimi giorni in modo da arrivare al 100% alla super sfida scudetto contro la Juventus di domenica 4 febbraio.