Inter agli ottavi di Champions: avversari, algoritmo e combinazioni sorteggi

Dopo la sconfitta indolore dell'ultima giornata contro il Bayern Monaco, l' Inter ufficialmente è approdata agli ottavi di finale di Champions League . La squadra di Simone Inzaghi, grazie ad un grande percorso in un girone di ferro, è rientrata tra le migliori 16 formazioni d'Europa. A questo punto, nel sorteggio in programma a Nyon il prossimo 7 novembre alle ore 12.00, il club nerazzurro potrà pescare alle urne le seguenti 6 squadre:

Manchester City e Bayern Monaco vengono considerate come le assolute favorite alla vittoria finale, gli inglesi al 25% e i tedeschi al 24%. La prima italiana secondo l'algoritmo è il Napoli, sesta in questa classifica con il 5% di possibilità di trionfare nell'attuale edizione di Champions. Segue l' Inter all'undicesimo posto con il 2%,. stessa percentuale attribuita al Milan che invece si trova al quattordicesimo posto.

Per quanto riguarda le chance nerazzurre di approdare ai quarti di finale, in attesa di scoprire quello che sarà l'avversario degli ottavi, viene attribuita una possibilità pari al 41%. Percentuale che scende al 17% in merito alle speranze dell'Inter di arrivare in semifinale e che crolla al 6% se consideriamo invece le chance di una clamorosa finale. Infine, ricordiamo quelle che saranno le date delle ultime fasi della Champions League 2022/23: