Verso Juventus-Inter, sempre più probabile la convocazione per Brozovic

Mancano pochi giorni al Derby d'Italia, in scena domenica sera alle 20.45 all'Allianz Stadium. Juventus e Inter si affronteranno in una gara dal grande fascino e dall'importanza cruciale per la stagione di entrambe le squadre. Per questa occasione, i nerazzurri sperano di poter riavere a disposizione Marcelo Brozovic.