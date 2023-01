Inter, c’è troppa confusione: 5 situazioni di mercato da risolvere in 7 giorni

L'Inter si trova in una situazione molto delicata, non solo sul fronte Skriniar. I dirigenti nerazzurri infatti, molto spesso elogiati per le grandi intuizioni, su alcune operazioni si sono fatti trovare impreparati. Per il rinnovo dello slovacco ad esempio sono stati presi in contropiede, ostentando fin troppa sicurezza e dando per scontata la sua permanenza. Manca una settimana alla chiusura della finestra invernale di mercato, dove andranno seriamente prese in considerazione 5 situazioni spinose che urgono una soluzione di polso in casa Inter. Pena il rischio di compromettere equilibri e risultati nella seconda parte di stagione.