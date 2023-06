Manca solo l’ufficialità, ma non ci sono dubbi: Marcus Thuram sarà un giocatore dell’Inter. I nerazzurri ingaggeranno l’ex attaccante del Borussia Moenchengladbach a parametro zero, battendo così la concorrenza del Milan, che sembra essere in vantaggio sul giocatore fino a pochi giorni fa.

Un’accelerata improvvisa del club nerazzurro, una tutela vista anche la situazione di Lukaku, ma nella quale non va dimenticata nemmeno la volontà del giocatore francese, che ha scelto di sposare il progetto nerazzurro. Andiamo a capire insieme, allora, quali sono i due veri motivi per cui Thuram ha preferito l’Inter al Milan.

Il primo è di natura puramente tattica: il 3-5-2 di Inzaghi gli permetterà di veder sfruttare al meglio le proprie caratteristiche. Nel Milan, infatti, avrebbe dovuto molto probabilmente spostarsi sulla fascia, partendo da esterno, mentre all’Inter potrà giocare da punta, ruolo nel quale si è messo in mostra con la maglia del Borussia Moenchengladbach.

Il secondo è legato al progetto nerazzurro, attualmente più ambizioso di quello rossonero, nonostante le limitazioni finanziarie. Dal punto di vista sportivo, infatti, l’Inter viene da tanti anni consecutivi ad alto livello e la finale di Champions League giocata nell’ultima stagione ha innalzato ulteriormente lo status europeo del club. Al contrario, con l’addio di Maldini e di Tonali, il progetto di crescita del Milan sembra essersi un po’ arrestato, con una nuova direzione ancora tutta da programmare.