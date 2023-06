Il futuro di Romelu Lukaku è tutto da scrivere, nonostante la volontà del giocatore belga di tornare quanto prima a vestire la maglia dell‘Inter. Il Chelsea, tuttavia, non vuole fare sconti e non ha intenzione di aprire a un nuovo prestito. I nerazzurri però non mollano.

Come spiega Tuttosport, il club interista starebbe già valutando la formula adatta per convincere i londinesi. L’Inter vorrebbe riprendere il giocatore entro metà luglio, quando Lukaku tornerà dalle vacanze. L’idea sarebbe quella di finanziare il suo acquisto con le cessioni delle prossime settimane.

Il Chelsea vuole liberarsi del peso di Lukaku e potrebbe essere disposta ad accettare un’offerta da 40-45 milioni di euro, con l’Inter che potrebbe strutturare un prestito con obbligo di riscatto, che permetterebbe ai nerazzurri di alleggerire il suo peso sul bilancio. Big Rom sarebbe anche disposto a ridursi l’ingaggio.

L’opinione di Passione Inter

Lukaku vuole solo l’Inter e questo è chiaro. Per questo motivo i nerazzurri confidano di poter trovare il modo di riportarlo a Milano. Anche perché Big Rom ha dimostrato cosa è in grado di garantire in termini di gol e prestazioni. E non è detto che sul mercato si possano trovare altre soluzioni così efficace.