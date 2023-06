Cesar Azpilicueta ha l’accordo con l’Inter e non ha dubbi: non è interessato ad altre opzioni. Il difensore del Chelsea, infatti, non starebbe prendendo in considerazione l’ipotesi Athletic Bilbao. Lo riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano.

Cosa manca per il trasferimento ai nerazzurri? Il difensore spagnolo, il cui contratto scadrà nel 2024, deve convincere il Chelsea a liberarlo, per poter così siglare l’accordo con l’Inter e arrivare a Milano a parametro zero.

L’opinione di Passione Inter

Azpilicueta avrebbe voluto lasciare il Chelsea già nella scorsa stagione, convinto poi da Tuchel a rimanere. Ora non sembrano esserci motivi che possano impedire il suo addio, con l’accordo biennale con i nerazzurri che dovrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni, vista anche la volontà del difensore spagnolo.