Arrivano novità sul futuro di Folarin Balogun. L’Arsenal ha fissato il prezzo per l’addio dell’attaccante statunitense, intenzionato ad abbandonare i Gunners a titolo definitivo nel corso di questa finestra di mercato. Su di lui Inter e Milan, ma non solo.

Lo riporta il giornale The Sun, secondo il quale Balogun sarebbe un obiettivo concreto dei due club milanesi. Anche il Crystal Palace ci starebbe pensando, mentre il Lipsia sembra essersi un po’ defilato. L’Arsenal chiede circa 40 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter è interessata a Balogun, ma le richieste dell’Arsenal potrebbero frenare la possibilità di un nuovo derby di mercato con il Milan. Il prezzo è quasi proibitivo per i nerazzurri e il giocatore, dopo un anno in prestito al Reims, ha fatto capire di non gradire un altro addio temporaneo.