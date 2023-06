Romelu Lukaku si è promesso all’Inter, ma il Chelsea non è disposto ad accontentare tanto facilmente le richieste del belga. Il club londinese, infatti, vorrebbe una cessione a titolo definitivo e non sarebbe più disposta ad accettare un nuovo prestito.

Lo riporta La Gazzetta Sportiva, secondo la quale i Blues sarebbero stanchi dei capricci di Lukaku e hanno intenzione di liberarsi di Big Rom solo a titolo definitivo. Il Chelsea lo avrebbe fatto intendere a Lukaku: va bene qualsiasi destinazione, ma l’offerta deve essere di acquisto.

Una presa di posizione netta che complica i piani dell’Inter, che nel mentre si è tutelata con l’ingaggio di Thuram. Non è una chiusura a Lukaku, ma c’è la consapevolezza che la trattativa per il ritorno di Big Rom, ora molto più complicata, potrebbe andare per le lunghe.

L’opinione di Passione Inter

Lukaku vuole rimanere in Europa e ha rifiutato l’offerta araba dell’Al-Hilal. Non solo, il belga desidera tornare proprio all’Inter, ma il Chelsea ora non sembra più disposto ad assecondarlo. Almeno per il momento. Nel corso dell’estate gli scenari potrebbero mutare. L’Inter lo sa e resta attenta, pronta a intavolare il ritorno di Big Rom.