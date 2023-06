L’operazione per la riconferma di Lukaku rischia di subire una brusca frenata, visti soprattutto i segnali di chiusura del Chelsea. Per questo motivo, l’Inter sta valutando dei profili alternativi, come quello di Alvaro Morata.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, secondo la quale i nerazzurri sarebbero pronti a inserirsi nella corsa all’attaccante spagnolo, che vede già impegnate Milan e Al-Hilal. Morata, il cui contratto è in scadenza nel 2024, è un vecchio pallino di Beppe Marotta. Visto l’interesse anche rossonero, possibile un nuovo derby di mercato?

L’opinione di Passione Inter

Lukaku e Morata rappresentano due profili molto diversi, ma lo spagnolo non è certo un giocatore da sottovalutare: conosce molto bene la Serie A e ha già dimostrato di essere un calciatore utile, specie in contesti di alto livello. Senza dimenticare che è l’attaccante titolare della nazionale spagnola, Morata rappresenterebbe un colpo sicuro, in grado di rinforzare il reparto offensivo. Aspettando sviluppi sul fronte Big Rom.