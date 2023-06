Dopo essere stato beffato su Thuram, il Milan vuole la rivalsa sull’Inter per quanto riguarda Frattesi. I rossoneri si sono inseriti sul centrocampista del Sassuolo da quando si è materializzata la cessione di Tonali. E proprio l’ufficialità dell’addio di quest’ultimo potrebbe essere un fattore decisivo.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, i rossoneri attendono la firma con il Newcastle per fiondarsi su Frattesi e superare così le dirette concorrenti, tra le quali ci sono anche Juventus e Roma. L’Inter, dal canto suo, è sempre in attesa della cessione di Brozovic, ma ha già l’intesa di massima con il Sassuolo: 35 milioni di euro più Mulattieri.

Da capire, allora, se il Milan riuscirà nel sorpasso all’Inter, che, in realtà, sembra avere anche la preferenza del giocatore, come rivelato in maniera velata dallo stesso Frattesi in un’intervista degli scorsi giorni.

L’opinione di Passione Inter

Per Frattesi sembra essere ormai diventata una questione di corsa contro il tempo tra Inter e Milan: la prima che riuscirà a completare una cessione si porterà a casa il giocatore. I nerazzurri hanno il vantaggio di aver definito l’operazione, ma serve necessariamente che si sblocchi in tempi brevi l’addio di Brozovic.