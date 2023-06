L‘Inter è molto attiva sul mercato in entrata negli ultimi giorni, ma è pronta a muoversi con decisione anche in uscita. I nomi sul piatto sono noti: Onana, Brozovic e Gosens. Per tutti e tre non mancano le pretendenti e i nerazzurri sperano di incassare almeno 90 milioni di euro.

Lo riporta Tuttosport, secondo il quale l’operazione che si può chiudere più rapidamente è quella di Brozovic, per poi puntare a Frattesi. Sul croato ci sono Al-Nassr e Barcellona: l’Inter chiede 25 milioni di euro. Gli arabi ne hanno offerti 18, ma sarebbero pronti a rilanciare, ma il giocatore è quantomeno lusingato dall’interesse dei catalani.

Per Onana si aspetta la prima mossa del Manchester United, nonostante alcune notizie contrastanti dall’Inghilterra: l’Inter chiede 50 milioni di euro e intanto cerca un sostituto: i favoriti sono Sommer e Mamardashvili.

Su Gosens, infine, c’è l’Union Berlino, che però non sembra disposto a soddisfare la richiesta di 15 milioni di euro subito. I tedeschi vorrebbero un prestito con riscatto: una richiesta irricevibile per il club nerazzurro.

L’opinione di Passione Inter

Le cessioni sono un elemento fondamentale per il finanziamento del mercato dell’Inter. La più stringente sembra essere quella di Brozovic, dal momento che si lega a doppio filo con il duello di mercato per Frattesi. Da capire, invece, il futuro di Onana e Gosens, per i quali ci sono le pretendenti, ma senza ancora alcuna offerta ufficiale.