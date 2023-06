Possibile colpo di scena nella vicenda Onana. Il portiere dell’Inter è da tempo accostato a Chelsea e Manchester United, con quest’ultimi che sembrerebbero i più accreditati al suo acquisto. Tuttavia, lo scenario potrebbe essere mutato.

Lo racconta il Mirror, secondo il quale l’allenatore dei Red Devils, Erik ten Hag, sarebbe ora deciso a rinnovare il contratto di De Gea. Il tecnico preferirebbe non spendere troppi soldi per un portiere, concentrando il proprio budget di mercato su altri ruoli, con la priorità dell’acquisto di un attaccante.

De Gea dovrà, in scadenza di contratto, dovrà però ridursi il suo attuale ingaggio, se vorrà continuare la sua avventura al Manchester United.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter non è disposta a fare sconti per Onana. D’altronde, il portiere camerunense ha dimostrato più volte come il suo valore corrisponda appieno alla cifra richiesta (almeno 50 milioni di euro). Ten Hag lo ha già allenato ai tempi dell’Ajax, ma le tante esigenze del mercato United potrebbero tenere ancora divise le loro strade. Ai tifosi nerazzurri questo scenario non dispiacerebbe affatto.