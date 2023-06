Chiuso l’accordo con Marcus Thuram, in arrivo Cesar Azpilicueta, ma l’Inter non si ferma. Dopo l’accelerazione dei giorni scorsi la dirigenza nerazzurra ha di fatto ottenuto il via libera anche sul giovane Yann Bisseck dell’Aarhus. L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio racconta che le parti stanno preparando i contratti e dopo l’Europeo Under 21 dove sta giocando da capitano con la Germania svolgerà le visite mediche di rito, nella prima metà di luglio. In seguito le firme su di un contratto fino al 2028. Al club danese andranno i 7 milioni di euro della clausola rescissoria, versati in due anni.

L’opinione di Passione Inter

Di Bisseck e delle sue caratteristiche abbiamo parlato in un nostro approfondimento sul canale YouTube. Guarda il video qui sotto: