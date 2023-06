Mercato – Thuram all’Inter: ci siamo! Beffato il Milan

Accelerazione improvvisa. L’Inter ha messo la freccia e piazzato il rilancio decisivo superando all’ultima curva il Milan e mettendo le mani su Marcus Thuram. In scadenza di contratto, l’attaccante francese nato a Parma lascia il Borussia Moenchengladbach e si accorda a parametro zero con la società nerazzurra. Classe 1997, era già stato ad un passo dall’Inter due anni fa dopo l’addio di Lukaku, poi l’affare saltò per il suo grave infortunio. Pronto un ingaggio da circa 5,5 milioni di euro a stagione, beneficerà del decreto crescita.