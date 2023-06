Servirà un’impresa di calciomercato per riportare Romelu Lukaku all’Inter. Addirittura superiore a quella dell’anno scorso, grazie alla quale Big Rom tornò in nerazzurro in prestito solo un anno dopo dal suo addio a peso d’oro (per circa 113 milioni di euro). Ma questa volta la missione è ancora più complessa: il Chelsea non è più disposto ad accettare prestiti, vuole 40 milioni, e le concorrenza è agguerrita come mai: sul tavolo ci sono le offerte concrete dell’Al Hilal e, soprattutto, del Milan.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’interesse dei rossoneri per Lukaku non è una semplice manovra di disturbo: il Diavolo crede nelle qualità e nella funzionalità del belga nello scacchiere di Pioli, a cui ora serve per forza un centravanti dopo aver perso Thuram. La dirigenza milanista ha parlato sia con il Chelsea sia con l’entourage del calciatore, che però non sembra disposto a sbarcare sull’altra sponda del Naviglio.

Ma l’Inter ha le mani legate: attualmente non ha la forza economica per prendersi il cartellino di Lukaku e i Blues non vogliono più sentir parlare di prestiti. Almeno per ora. Anche perché la ricca proposta arrivata dall’Arabia – sia per il calciatore che per il club – complica ulteriormente i piani nerazzurri. Zhang e la dirigenza proveranno, come accaduto l’estate scorsa, a far leva sulla volontà di Romelu, anche se adesso la società inglese sembra molto più irremovibile.

L’Inter e Lukaku cercheranno in tutti i modi di riproporre il proprio matrimonio felice. Ma, in caso, contrario, le alternative al giocatore e al Chelsea non mancano: il Milan e l’Arabia sono alla finestra e pronti ad approfittarne.