Un tocca e fuga pieno di soddisfazioni. Il matrimonio tra l’Inter e André Onana è stato felice e ricco di successi: due trofei conquistati (Supercoppa e Coppa Italia) e una finale di Champions League raggiunta. Ma, con ogni probabilità, durerà solo un anno: il Manchester United fa sul serio, è pronto a sborsare 50 milioni di euro più bonus per portarlo in Inghilterra.

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il portiere non è mai stato così vicino a lasciare Milano. I Red Devils hanno accelerato bruscamente: il tecnico Ten Hag ha scelto lui come nuovo numero uno e anche ieri ci sono stati contatti tra i dirigenti inglesi e l’entourage del calciatore. La settimana prossima potrebbe essere quella della svolta definitiva.

Il camerunese, arrivato l’estate scorsa a parametro zero in mezzo a un clima di poca fiducia e a tanti punti di domanda, è partito a inizio stagione come riserva di Handanovic per poi “rubargli il posto” e diventare uno dei punti saldi della squadra. Sicurezza tra i pali e con i piedi, spesso decisivo, leader dello spogliatoio: Onana è stato una dolce sorpresa, che in pochi si sarebbero aspettati. Ma, come accaduto in passato ad esempio con Hakimi, adesso rischia fortemente di essere sacrificato sull’altare del bilancio ad appena 12 mesi dal suo sbarco in nerazzurro: la sua cessione rappresenterebbe una plusvalenza enorme e una boccata d’ossigeno importante per il mercato interista.

L’avventura dell’ex Ajax a Milano sembra arrivata al capolinea: è stata un tocca e fuga, è durata solo un anno, ma ricco di soddisfazioni.