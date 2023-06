Rivoluzione tra i pali. L’Inter si appresta a stravolgere il proprio reparto portieri per la stagione 2023/2024: il titolare Onana e il suo vice Handanovic sembrano destinati all’addio, il terzo Cordaz al momento pare l’unico punto fermo del pacchetto. In caso si concretizzasse la cessione del camerunese, scatterebbe subito la caccia al nuovo numero uno: Mamardashvili e Sommer sono i primi due nomi sulla lista di Marotta e Ausilio.

Sliding doors

Questione di tempismo, come sempre accade nel mercato. La vendita di Onana al Manchester United è sempre più vicina, ma ormai nei piani della società nerazzurra sta avvenendo troppo tardi. Ci spieghiamo: la dirigenza aveva messo in preventivo la partenza dell’ex Ajax e, di conseguenza, si era mossa per prenotare il suo sostituto, Guglielmo Vicario. Ma l’immobilismo iniziale delle cessioni ha stravolto le carte: il portiere dell’Empoli è stato preso dal Tottenham, costringendo Marotta e Ausilio a rivedere i propri piani. L’estremo difensore votato come migliore della scorsa Serie A, infatti, era il prescelto per rimpiazzare Onana. Che probabilmente verrà venduto a breve e quindi servirà trovare un nuovo successore.

I due obiettivi

Secondo La Gazzetta dello Sport, Mamardashvili del Valencia e Sommer del Bayern Monaco al momento sono i due favoriti. Per età, 22 anni, e prospettive future il georgiano sarebbe il candidato ideale, anche se il prezzo – gli spagnoli vogliono circa 25 milioni – e la poca esperienza lasciano qualche dubbio su un eventuale affondo decisivo. Lo svizzero, invece, offre grande affidabilità, ma si tratterebbe di una soluzione temporanea: le 34 primavere sulla carta d’identità non regalano garanzie per le stagioni a venire. Sullo sfondo, poi, ci sarebbe anche Musso dell’Atalanta, che però non convince a pieno.

Un nuovo numero 12?

Infine, TuttoSport parla di un interessamento per Audero, quasi sicuramente in partenza vista la retrocessione della Sampdoria, come nuovo vice. Anche Handanovic sembra vicino a chiudere la sua avventura in nerazzurro ed ecco allora che il portiere italo-indonesiano potrebbe rientrare nei piani di Inzaghi. Soprattutto in caso si decidesse di puntare su un profilo giovane come titolare: il classe 1997 potrebbe alternarsi tra i pali e aiutare il “collega” nella crescita. Gli ostacoli, però, sono due: il prezzo e la concorrenza. La cifra richiesta dai blucerchiati è circa 8/10 milioni, troppi per una riserva: a maggior ragione viste le attuali condizioni economiche dell’Inter. E poi ci sono diverse squadre, come Lazio, Empoli e Cagliari, che sono interessate all’acquisto.

Quali portieri difenderanno la porta nerazzurra nella prossima stagione è ancora un rebus da risolvere. Quel che è (quasi) certo, però, è che una rivoluzione tra i pali è in arrivo.