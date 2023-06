Rinnovo De Vrij ci siamo! Trovato l’accordo: i dettagli

Il mercato dell’Inter sta iniziando a prendere forma. Nella serata di ieri è arrivata la notizia del sorpasso definitivo sul Milan per Marcus Thuram, ma non è tutto. Il reparto che più ha bisogno in questo momento è la difesa e la società ha già iniziato a muoversi a riguardo.

Come riportato da Fabrizio Romano con un tweet, l’Inter ha trovato l’accordo con Stefan De Vrij per il rinnovo di contratto. Il difensore, in scadenza a fine mese, ha rinnovato fino al 2025 con un’opzione per un’altra eventuale stagione insieme. L’Olandese ha rifiutato l’interessamento dei Sauditi, ora manca solo l’ufficialità che è attesa nei prossimi giorni.

L’opinione di Passione Inter

Tra le prime cose da fare in questa sessione di mercato, c’era da bloccare i giocatori in scadenza. Con Edin Dzeko l’Inter ha deciso di risparmiare sullo stipendio del bosniaco per andare su un altro profilo. Per quanto riguarda il reparto difensivo, non rinnovando De Vrij sarebbero dovuti essere tre gli innesti considerando la necessità di un sostituto di Skriniar e di un vice Bastoni. L’olandese ha poi fatto un ottimo 2023, dopo una partenza complicata. Chiusa questa trattativa, ora si attende l’arrivo di altri difensori per completare il reparto.