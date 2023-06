Dalla Spagna: il Barcellona piomba su Brozovic, Xavi ha deciso

L’Inter ha iniziato a muoversi sul mercato, ma per completare la rosa ha bisogno di vendere. I giocatori nerazzurri ad avere mercato sono diversi, ma non tutti sono incedibili. Uno dei nomi in uscita di cui più si è parlato nell’ultimo periodo, è quello di Marcelo Brozovic. Il croato piace molto in Arabia, ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Europa.

Come si legge su Mundo Deportivo, Xavi ha preso una decisione. Dopo la partenza di Sergio Busquets in direzione Miami, dove raggiungerà l’ex compagno Messi, i blaugrana sono alla ricerca di un mediano. I primi nomi sulla lista erano quelli di Joshua Kimmich e di Martin Zubimendi. Per entrambi però servirebbe uno sforzo economico importante. Il cartellino di Brozovic sarebbe più alla portata del club spagnolo, che dovrà comunque convincere il giocatore ad accettare il progetto, contro la ricca offerta dell’Arabia. Secondo l’allenatore è il profilo ideale per confermare la Liga vinta e puntare all’Europa.

A Barcellona sono sicuri che la prossima settimana sarà decisiva per il futuro de centrocampista croato. La speranza per gli spagnoli è che Brozovic preferisca il lato sportivo rispetto allo stipendio che riceverebbe dall’Al Nassr. Ora la palla passa all’Inter, che sembra intenzionata a lasciare andare il proprio metronomo per finanziare il mercato in entrata.

L’opinione di Passione Inter

È molto probabile che nelle idee della società, la cessione di Brozovic avrebbe finanziato l’arrivo di Davide Frattesi. Gli ultimi sviluppi di mercato, con la cessione di Tonali al Newcastle, hanno messo il fiato sul collo ai nerazzurri. L’eventuale addio di Brozovic farà male, ma in quel ruolo l’Inter è coperta con Calhanoglu che lo ha fatto suo e con Asllani pronto a far vedere le sue qualità dopo un anno a studiare. Nel caso in cu venga deciso di cederlo, i nerazzurri si augurano che si crei un’asta attorno al croato in modo tale da poterci guadagnare il più possibile.