Ordine: “Zhang compra tempo. Così difficile rinegoziare il debito”

Franco Ordine torna a parlare dei conti dell’Inter. Il giornalista è intervenuto nel corso di Pressing per parlare del rifinanziamento in arrivo da parte di Steven Zhang. Queste le sue parole:

“Secondo me se vogliamo fare un esame completo dobbiamo separare i due piani. Dal punto di vista della gestione sportiva hanno il miglior management, da Marotta ad Ausilio, l’allenatore, che lo volevano esonerare ma questo se lo sono dimenticato, che è rimasto, ha vinto lo Scudetto e ha fatto un grande lavoro. Sull’aspetto economico finanziario: a sentire gli esperti, è un’operazione fatta solo per ripagare Oaktree che non aveva nessuna intenzione di escutere il pegno, perché non vuole entrare nella gestione di una società di calcio. E dai 380 milioni da dare a Oaktree, rimangono 50 milioni. Il punto qual è evidentemente? Sta comprando del tempo, perché vuole avere maggiore tempo a diposizione per vendere. Non si può all’infinito prendere soldi in prestito, perché non te li danno più. Quando questo debito arriverà a 500 milioni, sarà ancora più grande la difficoltà a rinegoziarlo ancora. Questo è il problema”.