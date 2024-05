VIDEO – Taremi segna al 98′ e saluta in lacrime i tifosi del Porto

Ultima gara con la maglia del Porto davanti ai suoi tifosi per Mehdi Taremi. Una serata speciale per l’attaccante, che ha salutato con un gol decisivo al 98′, nel derby con il Boavista vinto 2-1. Dopo la rete, momento di grande commozione per il promesso sposo dell’Inter, che dirà addio ai lusitani al termine della stagione.

Questo il video del gol e delle lacrime dell’attaccante iraniano: