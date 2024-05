Zazzaroni: “I soldi di Pimco vanno a Oaktree, non all’Inter”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, intervenuto come ospite durante Pressing, ha commentato l’accordo in arrivo tra Steven Zhang e il fondo Pimco, per un rifinanziamento nei prossimi 3 anni. Queste le sue parole:

“C’è un nuovo fondo al posto di Oaktree. I 430 milioni che arriveranno, se arriveranno, penso che arriveranno, non ho seguito questa storia andranno a Oaktree, non all’Inter. Però consentiranno a Marotta e Ausilio di andare avanti. Loro hanno un contratto fino al 2027 appena rinnovato. Non è il mio ideale di società l’indebitamento continuo. Però se vincono lo Scudetto cosa gli vuoi dire”.