Carnevali: “Frattesi? Stiamo parlando con Inter, Roma e Juventus”

Il direttore sportivo del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è tornato a parlare di mercato. Il nome caldo di questi giorni è quello di Davide Frattesi, molto richiesto in Serie A ed obiettivo dell’Inter per il centrocampo. La cessione di Tonali al Newcastle si pensava avesse fatto partire un’asta per il centrocampista, con il Milan in vantaggio.

Queste le parole di Carnevali a riguardo nell’intervista concessa a Il Messaggero: “Per Frattesi si parla e si valuta, siamo lontani però da chiudere. Ci vorrà del tempo anche se noi vorremmo fare tutto prima del ritiro, previsto per il 5 luglio. Ne stiamo parlando con Roma, Juventus e Inter. Sento dire del Milan, soprattutto dopo la cessione di Tonali, ma almeno fin qui non ce l’hanno chiesto, mentre con le altre i discorsi sono in piedi e ci siamo incontrati. Roma avvantaggiata? La società giallorossa ha il 30 per cento ma questo non ci condiziona, pure perché è bene sottolineare che noi non siamo obbligati a cederlo, non abbiamo bisogno di farlo. Frattesi non ha espresso preferenze particolari, se non di restare nel campionato italiano”.