Da Carboni ad Esposito, il piano per i gioielli dell’Inter Primavera

1 di 5

La stagione dell’Inter Primavera ha forse deluso un po’ le aspettative. I giovani nerazzurri venivano da uno Scudetto vinto contro la Roma. Quest’anno, complici diverse partenze non è andato come previsto, non raggiungendo i playoff. Il lavoro di Cristian Chivu questa stagione è stato differente, il tecnico ha cercato di valorizzare la rosa a diposizione, ottenendo anche buoni risultati. Sono sicuramente anche suoi i meriti delle convocazioni di Valentin Carboni e Francesco Pio Esposito al Mondiale Under 20 entrambi da sotto età. Ora questi talenti vanno gestiti al meglio e qui parte il nostro focus.

SCORRI LE SCHEDE >>>