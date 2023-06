Non sta andando come sperava l’avventura a Parigi di Achraf Hakimi. L’esterno ex Inter non è decollato e mentre i tifosi nerazzurri continuano a sognare un improbabile ritorno, l’agente Alejandro Camano (lo stesso di Lautaro Martinez) ai microfono di AS racconta: “Achraf vuole essere felice in un progetto sportivo con un futuro, ha 24 anni ed è andato al PSG con grande entusiasmo, c’erano altre squadre su di lui e abbiamo scommesso sul PSG. Il progetto era quello di raggiungere obiettivo più importanti in Champions, non sono stati raggiunti e il progetto è destabilizzante. Il direttore sportivo, Luis Campos, ha tutta la mia stima e tutta la mia fiducia per il prossimo progetto, crediamo che lo riabiliteranno e da lì vedremo quale sarà il futuro di Achraf. Ha un contratto di tre anni e vogliamo che sia sereno. Cosa può succedere? Non lo so, a un certo punto dovremo sederci con il PSG e riconsiderare la situazione, ma stiamo vedendo cosa fa la società… che al momento non ha un allenatore. Non è il clima per essere calmi. Quando il PSG avrà un allenatore e comunicherà qual è il progetto, vedremo. È uno dei migliori club del mondo. Aspettiamo che si stabilizzi e vediamo. Ritorno al Real Madrid? Achraf è lontano da Madrid da cinque anni, ma per i giocatori nostrani Madrid è sempre la loro casa, Madrid è da qualche parte nei loro cuori, si sono allenati lì fin da piccoli. Ma oggi dobbiamo essere innamorati del progetto che lo paga, ed è il PSG”.