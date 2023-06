Preso Marcus Thuram, l’Inter non si ferma e come priorità in entrata ha individuato Davide Frattesi oltre al ritorno di Romelu Lukaku. Ma nei contatti che il Ds Ausilio sta portando avanti è spuntato un nuovo nome a parametro zero che può scatenare un altro derby di mercato.

Secondo La Gazzetta dello Sport il direttore sportivo interista nel suo blitz a Londra ha incontrato l’importante agente Fali Ramadani con cui ha discusso di Kalidou Koulibaly ma anche di Luka Romero, attaccante classe 2004 nato in Messico ma di nazionalità argentina giunto agli ultimi giorni di contratto con la Lazio dove è arrivato nel 2021. Un talento a parametro zero che fa gola anche ad altri club, tra cui appunto il Milan.

L’opinione di Passione Inter

Luka Romero è da sempre considerato un predestinato e la Lazio lo aveva prelevato dal Maiorca aggregandolo in breve tempo alla prima squadra nonostante fosse ancora minorenne. Ha collezionato 21 presenze in due stagioni, segnando un gol (decisivo) contro il Monza quest’anno. Nel 2020, scendendo in campo contro il Real Madrid a poco più di 15 anni, è diventato il più giovane debuttante nella storia della Liga. Successivamente diventerà anche il più giovane marcatore nella storia del Maiorca. Principalmente un esterno offensivo, ottime doti tecniche. Un’opportunità visto che parte a parametro zero, anche se difficile immaginarlo subito in prima squadra all’Inter.