L’Inter è vicina al colpo di mercato in difesa. I nerazzurri, infatti, avrebbero raggiunto l’accordo con Cesar Azpilicueta per un contratto biennale. Nei prossimi giorni, quando si sarà liberato dal Chelsea, lo spagnolo potrà svolgere le visite mediche.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che racconta come l’operazione sia slegata dal caso Lukaku, con Inzaghi e la dirigenza dell’Inter concordi sull’acquisto di un giocatore d’esperienza per il reparto arretrato. Azpilicueta, 34 anni ad agosto, ha ancora un anno di contratto con il Chelsea, ma già dall’anno scorso voleva abbandonare i Blues, nonostante la fascia da capitano al braccio.

L’opinione di Passione Inter

L’acquisto di Azpilicueta aggiunge esperienza internazionale alla difesa dell’Inter, alla costante ricerca di rinforzi per rafforzare il pacchetto arretrato. Per noi di Passione Inter sarebbe un innesto azzeccato, come vi abbiamo spiegato in questo video: