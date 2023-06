Ecco com’è andato l’ultimo derby di mercato tra Inter e Milan

I derby di mercato tra Inter e Milan non sono di certo una novità. Negli anni se ne sono avvicendati molti, anche se da un paio di stagioni i due club milanesi non hanno più incrociato i loro destini, puntando su obiettivi diversi. Ora ce ne potrebbero essere addirittura tre, due in attacco e uno a centrocampo.

L’ultimo precedente risale all’estate del 2020, quando Inter e Milan si contesero Sandro Tonali, curiosamente il giocatore la cui cessione ha acceso la miccia per questa nuova disputa di mercato. Anche in quell’occasione, come nel caso di Frattesi, l’Inter approcciò per prima il centrocampista lombardo, non riuscendo però a concretizzare l’operazione.

L’inserimento del Milan arrivo in un secondo momento e i rossoneri si portarono a casa il classe 2000 in prestito con diritto di riscatto, per un’operazione totale da quasi 20 milioni di euro. Nota a margine: in quel caso fu decisiva la fede calcistica del giocatore. Ecco, in questa circostanza Frattesi ha lanciato segnali diversi, che possono far sperare tutto il popolo nerazzurro.