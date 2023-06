La giornata di ieri è stata fondamentale e rischia di cambiare in modo netto il volto del calciomercato dell’Inter. E la causa è il Milan. La cessione di Tonali al Newcastle per circa 70 milioni di euro, infatti, apre nuovi scenari, con alcune trattative clamorose sul tavolo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoneri sarebbero pronti a piombare su Davide Frattesi, da alcune settimane promesso sposo dell’Inter. Prima, però, serve vendere Brozovic e al Milan starebbero pensando al clamoroso inserimento: ora ha le disponibilità economiche per soddisfare il Sassuolo. Sul giocatore ci sono anche Juventus e Roma, e molto dipenderà proprio dalla volontà di Frattesi.

Il Milan, poi, sarebbe vicino anche all’ingaggio di Marcus Thuram, pista che era tornata di moda anche in casa nerazzurra per l’attacco, e al quale i rossoneri offrirebbero un contratto da 5.5 milioni di euro all’anno. Più del Paris Saint-Germain.

Tuttavia, il nome più clamoroso è quello di Romelu Lukaku. Secondo la Rosea, il Milan starebbe pensando seriamente al grande sgarbo all’Inter, che da tempo dialoga con il Chelsea. I rossoneri, però, avrebbero margine anche per l’acquisto a titolo definitivo, con la richiesta dei londinesi che dovrebbe aggirarsi attorno ai 40 milioni di euro. L’Inter spera nella volontà del giocatore di non andare nell’altra sponda del Naviglio.

L’opinione di Passione Inter

Ore complicate per il mercato dell’Inter, completamente messo in discussione nelle ultime ore. Se per Thuram l’interesse era appena riaffiorato, l’inserimento del Milan per Frattesi e Lukaku è un fulmine a ciel sereno. I rossoneri hanno le disponibilità economiche e, in questo momento, i nerazzurri sono aggrappati alla volontà dei due giocatori, entrambi promessisi all’Inter.