Mentre l’Inter sta tentando di sbloccare la cessione di Brozovic alla giusta cifra per poi partire sul mercato in entrata, su Frattesi che per la dirigenza interista sembrerebbe essere il primo obiettivo dopo il croato si muovono le concorrenti. In particolar modo la Juventus che con il Ds Manna ha incontrato il Sassuolo a Milano, in un vertice a cui ha poi fatto seguito un faccia a faccia tra il club emiliano e l’agente del centrocampista, Giuseppe Riso. “Abbiamo parlato un po’ per capire come portare avanti le trattative – ha detto l’agente dopo l’incontro –. Chi è avanti per Frattesi? Sono tutte allo stesso punto. Forse una po’ più avanti rispetto alle altre” le dichiarazioni riportate dall’inviato di Calciomercato.it.