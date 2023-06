Blitz improvviso del Tottenham che in poche ore ha deciso di piazzare l’affondo su Guglielmo Vicario e, di fatto, superare l’Inter che sul portiere dell’Empoli si era mossa da tempo per cautelarsi in caso di addio di André Onana. Secondo quanto riferisce Sky l’accordo tra i toscani e gli Spurs saranno attorno ai 20 milioni di euro. Chiusura sempre più vicina.

Per quanto riguarda Onana, l’insidia principale in questo momento sembra essere il Manchester United più che il Chelsea, anche se offerte ufficiali non sono arrivate e l’Inter tiene molto alta l’asticella del prezzo.