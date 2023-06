Giornata di fuoco sul fronte mercato con il Newcastle che piazza l’affondo e sta per chiudere l’acquisto dal Milan di Sandro Tonali. Si parla di un’offerta attorno ai 70 milioni di euro per il cartellino del centrocampista che, come rivelano in Inghilterra, è stato un ripiego da parte dei Magpies dopo il tentativo andato a vuoto per Nicolò Barella dell’Inter. Troppo alte le richieste della dirigenza interista, scrive Keith Downie di Sky Sports UK, così il Newcastle ha deciso di virare su un profilo più alla portata come il milanista. Per Barella, dunque, l’Inter per sedersi al tavolo della trattativa chiede molto più dei 70 milioni necessari per convincere il Milan a cedere Tonali.