Marcelo Brozovic è sempre più lontano dall’Inter. Il centrocampista croato è pronto a lasciare Milano per trasferirsi all’Al-Nassr, squadra in cui gioca Cristiano Ronaldo e nella quale percepirà un ingaggio faraonico.

Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, l’affare è impostato e ora manca solo l’intesa tra i due club, con l’Inter che è disposta ad accettare un’offerta da 20-25 milioni. Troppo bassa, dunque, la cifra di 18 milioni messa sul piatto finora dai sauditi.

Brozovic, invece, dopo una piccola resistenza iniziale è pronto ad accettare l’offerta da 15 milioni di euro netti all’anno. Sul giocatore ci sarebbe anche il Barcellona, che però non può offrire più di 7 milioni di euro per l’ingaggio.

Con questa cessione, l’Inter è pronta ad accelerare per Frattesi, per il quale è già impostato l’affare con il Sassuolo: prestito con diritto di riscatto da 35 milioni di euro, più Mulattieri valutato 5 milioni. Al giocatore, 2,5 milioni di euro all’anno fino al 2028.

L’opinione di Passione Inter

Era noto che l’Inter avrebbe avuto bisogno di una cessione per sbloccare il mercato in entrata e così sarà quasi sicuramente. D’altronde, era altrettanto noto che Brozovic fosse uno dei sacrificabili e il contratto dell’Al-Nassr è francamente irrinunciabile. Anche perché i nerazzurri possono così alleggerirsi del peso a bilancio del croato, cosa da non sottovalutare in regime di settlement agreement.

Dal punto di vista tecnico, con Frattesi la fisionomia del centrocampo nerazzurro cambierà in modo sensibile, con il ruolo di regista che diventerà, molto probabilmente, prerogativa di Calhanoglu.