Il futuro di André Onana torna a far discutere in casa Inter. Il Chelsea sembra essersi leggermente defilato, ma ora è il Manchester United a voler puntare tutto sul portiere camerunense, con un’offerta che sarebbe in arrivo nelle prossime ore.

Lo riporta Sky Sport, secondo la quale l’Inter starebbe aspettando di capire le reali intenzioni del club inglese. Se i Red Devils dovessero formulare un’offerta concreta è possibile che Onana lasci Milano per accasarsi a Manchester, dove ritroverebbe Ten Hag.

La notizia, confermata anche dal Corriere dello Sport, non coglie impreparata l’Inter, che avrebbe già bloccato il sostituto per la porta: si tratta di Guglielmo Vicario dell’Empoli, da tempo obiettivo nerazzurro e del cui trasferimento ha parlato anche il presidente dei toscani, Fabrizio Corsi.

L’opinione di Passione Inter

Lo scenario non coglie preparato il popolo interista, dal momento che la cessione di Onana è un argomento da diverse settimane sul tavolo. Non stupisce, infatti, che l’Inter abbia già pronto il sostituto, dato che di Vicario si parla da altrettanto tempo.

Da capire quanto il Manchester United sia disposto a offrire e quanto i nerazzurri possano pagare lo scotto di questo cambio in porta, dato che, al momento attuale, lo status di Onana è ampiamente superiore a Vicario. Tuttavia, la cessione del camerunense permetterebbe una plusvalenza piena praticamente irrinunciabile.